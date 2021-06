Líder do B13 que planejava fuga é transferido para Cruzeiro do Sul

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Em abril de 2021, o volume de serviços no Acre recuou 0,8% em comparação a março deste ano. Já na comparação com abril de 2020, o crescimento é o maior do país: 35,1%, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada nesta sexta-feira (11) pelo IBGE.

Em nível de Brasil, o setor de serviços avançou 0,7% frente a março, na série com ajuste sazonal, recuperando parte do recuo de março (-3,1%).

Com isso, o setor de serviços se encontra 1,5% abaixo do patamar de fevereiro de 2020. Na série sem ajuste sazonal, frente a abril de 2020, o setor avançou 19,8%, segunda taxa positiva seguida e a mais intensa da série, iniciada em janeiro de 2012. O acumulado no ano foi de 3,7% e o acumulado em 12 meses ainda está negativo (-5,4%).

Houve altas em quatro das cinco atividades: informação e comunicação (1,6%), transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (0,7%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (0,3%) mantiveram a trajetória ascendente desde julho de 2020, assim como o volume de serviços no Brasil como um todo.

O setor de outros serviços (1,7%) interrompe três taxas negativas seguidas. Em contrapartida, os serviços prestados às famílias (-4,9%) emplacaram o segundo resultado negativo seguido.