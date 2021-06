Forte temporal derruba pórtico da entrada de Rio Branco que cai em cima de carro

De acordo com a publicação no Diário Oficial desta sexta-feira, 11, a Secretaria Estadual de Saúde vai gastar mais de 1,5 milhão no aluguel de picapes. O valor será gasto no prazo de 12 meses e será com carros do modelo Fiat Toro.

O edital especifica que os veículos são sem motoristas com as seguintes características mínimas: cabine dupla; tração nas quatro rodas 4×4; capacidade para 05 (cinco) pessoas; motor turbo diesel; ar condicionado, direção hidráulica; 04 (quatro) cilindros, potência mínima 120 cv; marchas à frente e 01 (uma) a ré; 02 (dois) anos de fabricação; acessório inclusos: protetor de caçamba capota marítimo e estribos; estar com a documentação regularizada e em conformidade com as leis de trânsito.

O aluguel mensal de cada veículo deve ficar por volta de R$ 5.990 mil reais para os 12 veículos que vão ficar em Rio Branco e R$ 6.490,00 para as picapes que irão para os municípios de Acrelândia, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Brasileia, Xapuri, Feijó, Tarauacá e Sena Madureira e Manuel Urbano, conforme consta no certame.

Ao todo, a empresa contratada vai disponibilizar 21 veículos, o que em um ano de contrato chega-se ao valor de R$ 1.563.480,00. A empresa contratada é a Reche Galdeano & Cia LTDA, oriunda do estado do Amazonas.

Um outro contrato de aluguel de veículos foi assinado pela Secretaria Estadual de Saúde e também foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, 11. Neste caso, trata-se do aluguel de veículo de passeio da marca/modelo Volkswagen Voyage. São 9 veículos que serão alugados ao preço mensal de R$ 2.799,00. Um total de mais de R$ 300 mil ao longo de um ano. No caso do referido contrato dos veículos de passeio, a empresa é a V.C.P DAVILA – ME, sediada em Rio Branco.

O ac24horas procurou a Sesacre para um posicionamento sobre os valores gastos com o aluguel de veículos. A diretora de administração, Muana Araújo, explicou que a licitação é necessária para locação de veículos que vão apoiar as atividades das unidades de saúde e da secretaria. Ela afirmou ainda que é um registro de preços e que não significa que todos os veículos serão contratados.