Criminoso em moto passa atirando e fere jovem com um tiro no peito, no Belo Jardim II

O jovem Romário da Silva Saboia, de 20 anos, foi ferido com um tiro no peito no final da tarde desta sexta-feira, 11, na rua Ayrton Senna, no bairro Belo Jardim 2, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Romário estava na frente de sua casa, quando um homem não identificado se aproximou em uma motocicleta e efetuou vários tiros na direção da vítima. Romário foi atingido com um tiro no peito que transfixou o corpo, mesmo ferido o jovem ainda conseguiu correr e entrar na sua residência. Após a ação o criminoso fugiu do local.

Familiares levaram o jovem ferido em um veículo e encaminharam a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2ª Distrito. Em seguida, a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e conduziu o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. A polícia não soube informar a motivação do crime.