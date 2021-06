Weverton envia mensagem a palmeirense acreano que está no Into com Covid-19

Fotos e vídeo: PVH NOTÍCIAS

Um grupo de moradores do Distrito de Vista Alegre do Abunã, cidade com mais de 16 mil habitantes no interior de Rondônia, interditaram na manhã desta quarta-feira, 9, a BR-364, sentido Rio Branco- Porto Velho, em manifesto contra as ações de fiscalização e autuação ambiental do ICMBio e do IBAMA.

De acordo com um dos organizadores do fechamento da estrada, que preferiu não revelar sua identidade, o bloqueio é relativo à operação do governo federal que vem acontecendo há tempos, deixando várias famílias desempregadas. Além disso, os fiscalizadores estão supostamente agindo com truculência, queimando máquinas.

“Eles vieram aqui e fizeram um estrago sem tamanho, por quê? Simples, eles não são capacitados para resolver as situações. Eles trancaram 90% das serrarias, e onde tinha 60 e 80 trabalhadores, acabou ficando travado. Eles tinham que fazer declaração para onde estavam levando a madeira, porque a população não sabe e queremos saber para onde vai”, declarou.

Segundo ele, os agentes chamaram os trabalhadores de vagabundos durante o trabalho. “Queremos saber quem mandaram eles pra cá, se foi o presidente, ou quem quer que seja. Só queremos trabalhar”, ressaltou.

A manifestação não tem hora para acabar, com isso, a Polícia Rodoviária Federal já mandou uma viatura para o local. A queima de maquinário citada pelos manifestantes usado em crime ambiental é prática prevista no decreto 6.514, de 2008, e tem como objetivo tornar o preço do delito ambiental oneroso para o infrator.

Especialistas afirmam que dependendo do local onde se dá a apreensão, não há outra forma de agir, e a destruição de tratores, escavadeiras e máquinas agrícolas garante uma efetividade mais longeva das operações de fiscalização, além de não exporem as equipes.

Entre agosto de 2018 e julho de 2019, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), foram desmatados 10.129 km² na Amazônia, sendo que em Rondônia o desmatamento bateu 1.257 km², o equivalente a 12,41% de participação na destruição do maior bioma do Brasil. Em relação ao desmatamento na Amazônia, só em maio de 2020 o desmatamento aumentou 12% em relação ao mesmo mês de 2019.

Veja o vídeo: