“Quem dera todos os aliados fossem assim”, diz Gladson sobre Família Sales afirmar que não quer cargos para apoiá-lo

“Quem dera todos os nossos aliados fossem assim. De fato, nunca tratamos sobre cargos. Tenho um carinho muito especial pela família Sales e vamos trabalhar para termos eles ao nosso lado em 2022”. Com essa frase o governador Gladson Cameli opinou sobre as declarações dadas pela deputada Jéssica Sales (MDB) ao Programa Boa Conversa, do ac24horas, transmitido na última quarta-feira, 9.

A parlamentar afirmou em entrevista que ela e sua família não precisarão de cargos caso decidam apoiar a reeleição do chefe do Palácio Rio Branco. “Se tivermos que apoiá-lo, num futuro, vai ser sem cargos. A gente [família Sales] não quer saber de cargos, não temos ninguém no nosso mocotó”, frisou.

De acordo com Gladson, nas últimas semanas as tratativas para a composição com o grupo dos Sales vêm avançando. “Já estive tomando café com eles e espero contar com o Vagner, a Dona Antônia, a Jéssica e o Fagner conosco. Essa sinalização da deputada Jéssica é muito importante e é um exemplo para as demais forças políticas do Acre. Devemos nos unir por um bem maior”, disse.