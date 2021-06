Polo Naval de Cruzeiro do Sul é assaltado e prejuízo pode chegar a R$ 40 mil

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) anunciou nesta quarta-feira (9) a conclusão da entrega de 16 Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) em Mâncio Lima.

Os módulos sanitários completos com caixa d’água, conjunto sanitário, fossa séptica e pia lateral passaram a atender a 80 pessoas da comunidade rural São Domingos, localizada no município de Mâncio Lima, no Acre. Com a inauguração dos módulos, as famílias poderão se preocupar menos com doenças causadas pela falta de saneamento básico adequado, como cólera, diarreia, hepatite A e diversas verminoses.

Para o superintendente da Funasa no Acre, a obra vai levar melhorias para a vida dos habitantes da localidade. “Com certeza esses Módulos Sanitários Domiciliares que estamos inaugurando e entregando hoje na comunidade de São Domingos irão proporcionar a melhoria da saúde, do bem-estar, e da qualidade de vida e dar dignidade às famílias carentes de saneamento básico no município de Mâncio Lima”, afirmou.

O investimento alcançou o valor de R$ 44.765,47. Há ainda em andamento na cidade o convênio de R$ 181.765,26 para construção de outros módulos sanitários. Também estão previstas novas obras de MSD na zona rural e a construção de um Sistema de Abastecimento de Água em Mâncio Lima, os projetos referentes à essas obras estão em fase de readequação.