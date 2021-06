Monitorado é executado com 3 tiros na cabeça e morador fica ferido com um tiro, no Santa Inês

Em solenidade na manhã desta quinta-feira (10), o governador Gladson Cameli (Progressistas), assinou a ordem de serviço para a execução da obra do contorno rodoviário de Brasiléia e Epitaciolândia e a construção da ponte sobre o Rio Acre na região.

A obra do anel viário de Brasiléia é um projeto elaborado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), e vai, enfim, sair do papel no início do segundo semestre deste ano.

A solenidade ocorreu em Brasiléia e contou com a presença dos prefeitos da região do Alto Acre, dentre eles, Fernanda Hassem (Brasiléia) e Sérgio Lopes (Epitaciolândia), os deputados estaduais, Antônio Pedro (DEM), Luiz Gonzaga (PSDB), o secretário de meio ambiente, Israel Milani, a deputada federal Vanda Milani (Solidariedade), o secretário de agricultura, Nenê Junqueira, o secretário de saúde, Alysson Bestene e demais autoridades.

O chefe do executivo frisou que a obra só sairá do papel devido ao esforço da bancada federal e do superintendente do Dnit, Carlos Henrique. Para o gestor, a pandemia atrasou o início do Anel Viário. “Essa obra só não sai se São Pedro não quiser. As máquinas já foram pagas e vão chegar para a realização do trabalho”, declarou.

O diretor-geral do Deracre, Petrônio Antunes, agradeceu ao empenho do governo para a realização da obra. Antunes disse que o Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT), órgão responsável pela liberação dos recursos financeiros, já liberou R$ 20 milhões que estão na conta do órgão, o que, segundo ele, garante o início das obras.

O deputado estadual Antônio Pedro (DEM) enalteceu o empenho em contribuir para o desenvolvimento do estado. “A oposição trouxe a promessa e não precisou de 20 anos, em menos de 3 anos já cumpriu a promessa. Parabéns pelo empenho, a oposição não vê seu trabalho”, disse.

Já a deputada federal Vanda Milani (Solidariedade) contou que a obra é uma complementação da Ponte do Madeira para geração de emprego e renda do povo. “Vai fazer com que a produção seja escoada para o Brasil e mundo. Seu governo vai trazer grandes obras e não só promessas”, ressaltou.

O diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Carlos Henrique de Assis, que na ocasião, garantiu que a obra é uma das prioridades do governo federal de Jair Bolsonaro. “A emenda existe desde de 2016, mas somente no seu governo essa obra saiu de fato do papel”, reforçou.

A prefeita Fernanda Hassem (PT) disse que a obra é a realização de um sonho desde 2012. “Vamos acompanhar cada tijolinho desta obra e iremos valorizar o povo da região para gerar emprego e renda”.

Obra

No início do ano, ocorreu a assinatura da licença de instalação para a construção do anel viário das cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, um passo importante para a execução da obra.

Serão mais de 10 km de extensão, contornando os dois municípios, além de uma ponte de via dupla com 250 metros sobre o Rio Acre. Com o anel viário, os veículos de carga que fazem exportação pela BR-317 são desviados do tráfego das cidades, preservando a vida útil das vias urbanas e melhorando a qualidade de vida na região.

O valor do investimento feito pelo governo federal pelo Ministério dos Transportes, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) é de mais de R$ 60 milhões, sendo cerca de R$ 57 milhões para projetos e obras, e o restante para serviços de supervisão de obras.

O projeto enfrentou problemas técnicos em 2019, contudo, após reunião do governador com o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), general Antônio Leite dos Santos, os problemas foram sanados e Cameli disse que os técnicos do estado entregaram os relatórios de pendência ao Dnit para execução do projeto.

O anel viário deve alcançar de forma direta mais de 51 mil habitantes, além de facilitar o tráfego na Rodovia Interoceânica, no acesso ao Peru, visando à integração econômica e social dos países da América do Sul, facilitando o comércio do Acre e de todo o país com a Ásia, por meio dos portos peruanos.