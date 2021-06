Médico acreano morto pelo “amigo” na Bahia pagava por arma que foi usada no crime

Nessa semana, foram registrados dois casos de Covid-19 em terras indígenas, segundo dados da Sesacre e de colaboradores da Comissão Pró-Índio do Acre. Um caso é referente à um indígena do povo Shanenawa, no município de Feijó, notificado no dia 24 de maio. O outro indígena infectado é do povo Huni Kuin, em Cruzeiro do Sul.

Colaboradores também informaram sobre suspeitas de Covid-19 na TI Kaxinawá/Ashaninka do Rio Breu e a solicitação de testes para a confirmação, devendo ser realizados nesta semana.

A testagem, alerta a CPIE, é fundamental para garantir informações precisas sobre as infecções, pois há casos que não estão sendo registrados, dificultando ações para o controle da pandemia. Diante do possível agravamento da crise sanitária no país, continuamos o monitoramento da doença entre indígenas no Acre, realizado a partir de dados do DSEI Alto Rio Juruá, DSEI Alto Rio Purus, da Sesacre e por informações de colaboradores.

De acordo com dados divulgados pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Alto Rio Juruá e Alto Rio Purus, 8.297 indígenas no Acre foram vacinados com a 1ª dose e 5.919 com a 2ª dose.

A campanha de vacinação segue nas Terras Indígenas no Acre. Ainda não há informações sobre o andamento da vacinação de indígenas em contexto urbano no Acre, mas seguimos atentos à execução da determinação da Justiça Federal.