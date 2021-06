Governo abre seleção para contratar estagiários de nível médio e superior

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), tornou público nesta quinta-feira, 10, abertura de processo seletivo para seleção de estagiários para atender as necessidades do governo do Acre, no âmbito da administração direta e indireta.

A seleção será feita por meio de coeficiente de notas, para formação de cadastro de reserva para estágio remunerado. O processo será conduzido pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

O edital de Nº (03/2021) foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE). As inscrições estão abertas pelo site: www.ciee.org.br e encerram no dia 20 de junho. O candidato deverá realizar o upload (arquivo único em PDF) dos documentos abaixo:

Histórico Escolar (Para Estudantes De Nível Superior) constando as disciplinas e notas/menções obtidas no último semestre cursado; Boletim Escolar (Para Estudantes De Nível Médio) constando as notas obtidas nos último semestre cursado;

Serão ofertadas vagas para os estudantes dos seguintes cursos: Administração, Economia, Letras Português, Ciências Contábeis, Jornalismo, Química, Rede de Computadores, Recursos Humanos, Sistemas de Informação e Sistema para internet, todos devem estar cursando a partir do 2º período.

O valor da remuneração para estágio de nível médio ficou definido em R$ 420,00 para 20 horas semanais e R$ 630,00 para 30 horas semanais nível superior.

O estagiário receberá a título de auxílio-transporte, o valor correspondente a duas passagens de ônibus por dia, proporcional aos dias efetivamente estagiados, no valor de R$ 4,00 cada.

Para ver o edital, clique aqui.