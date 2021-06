Comando da PM afirma que não concorda com violência doméstica e vai instaurar sindicância

Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Black Friday e Dia dos Namorados são as datas aguardadas ansiosamente pelo comércio em geral. Afinal, é sinônimo de lojas cheias e faturamento em alta.

Uma pesquisa da Fecomércio, divulgada nos últimos dias, mostrou que os empresários está otimistas com as vendas, apesar da previsão não ser igual a anos sem pandemia.

E exatamente por conta da pandemia e ainda ter muita gente evitando sair de casa, é que as empreendedoras individuais, aquelas que trabalham em casa, pelas redes sociais e que não têm loja física apostam em boas vendas este ano.

O empreendedorismo informal é uma alternativa ao desemprego que é ainda maior entre as mulheres, Uma pesquisa da Fecomércio revela que 67,5% das mulheres entrevistadas estão desempregadas e 47,6% atuam como autônomas.

Um exemplo é Lidiane Ferreira que vai empreender em um Dia dos Namorados pela primeira vez. Ela apostou logo em um artigo que é um dos campeões de venda nesta época do ano. A aposta é na venda de lingeries para faturar alto. “É a minha primeira vez como vendedora de lingerie. Estou com a expectativa bastante alta, achando que vou vender bem. É um presente em que todos ganham. As mulheres amam receber lingerie e os maridos ou namorados agradam e ainda são beneficiados com suas parcerias produzidas para uma noite especial”, diz.

As vendas pela internet cresceram ainda mais junto com a pandemia. O comodismo de receber no conforto de casa é uma outra aposta. “O conforto que o cliente tem de receber em casa ou mandarmos para a pessoa que vai receber o presente em uma embalagem bonita faz toda a diferença”, diz Lidiane.

O Dia dos Namorados, 12, cai este ano em um sábado. Quem optar por uma noite romântica é provável que acorde com aquela fome no outro dia. Neste caso, a aposta da empreendedora Simone Rodrigues é a venda de cestas de café da manhã. “É um presente que agrada muito. Para os maridos que querem apenas não deixar passar em branco, toda a família se beneficia. Já para quem vai passar a noite namorando, nada melhor do que um café reforçado para recuperar as energias e começar tudo de novo”, diz Simone entre gargalhadas.

Quem quiser conhecer sobre os produtos de Lidiane e Simone, basta procurar os empreendimentos das duas no Instagram: @exuberancialingerie e @delicidasisiac, respectivamente.