Primeiro a vacinar abaixo dos 55 anos, Xapuri pretende ir aos 50 nas próximas semanas

O município de Xapuri já começou a vacinar o público sem comorbidades a partir dos 54 anos de idade e pretende nas próximas semanas avançar para o grupo a partir dos 50 anos, segundo informação da direção de Atenção Básica do município.

Impedida de avançar na campanha de vacinação contra o coronavírus ainda no mês passado, a Secretaria de Saúde de Xapuri fez um cuidadoso levantamento do seu estoque de vacinas e da quantidade de pessoas vacinadas nos grupos prioritários.

O resultado do levantamento foi apresentado à coordenação estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI) e ao Ministério Público Estadual com o objetivo de demonstrar que o município possui a condição de avançar sem prejuízo do plano nacional.

De acordo com o diretor municipal de Atenção Básica em Saúde, enfermeiro Andrade, há doses para vacinar a partir dos 50 anos, mas a secretaria aguarda autorização do PNI estadual para que isso possa ocorrer a partir das próximas semanas.

“A partir da próxima semana, os demais municípios vão progredir para as faixas abaixo dos 60 anos de idade. Como Xapuri já está vacinando a partir dos 54 anos, estamos aguardando esse avanço dos outros municípios para podermos avançar também”, disse.

Até o último boletim divulgado, Xapuri havia aplicado 4.435 doses de imunizantes contra a Covid-19 (2.933 da primeira dose e 1.502 da segunda). Do total, 158 doses foram ministradas a pessoas entre os 55 e os 59 anos sem comorbidades.

A vacinação ocorre em dois pontos, em Xapuri, das 9h às 17h: em uma tenda montada na praça São Gabriel, no centro da cidade, e na Unidade Básica de Saúde (UBS) José Francisco Silva, no bairro Sibéria, no lado oposto do Rio Acre.

Para se vacinar, as pessoas precisam apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência em Xapuri e carteira de trabalho ou declaração do empregador no caso dos trabalhadores dos grupos prioritários.

Com 3.149 casos, Xapuri é o primeiro colocado da regional do Alto Acre em números absolutos. Quanto à incidência da doença, o município é o segundo, com taxa de 1.512 casos para cada 10 mil habitantes, atrás apenas de Assis Brasil, com 2.208/100.000 hab.

Do total de 1.697 mortes causadas pela Covid-19 no estado do Acre desde o começo da pandemia, em março do ano passado, 32 foram registradas em Xapuri, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).