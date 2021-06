Movimento fará manifesto contra transfobia em frente à prefeitura de Rio Branco

Cálculos apontam que Rio Branco poderá receber apenas 7 mil doses de 3 milhões de doses da vacina Janssen (Johnson & Johnson). O critério utilizado para a estimativa foi o mesmo que o Ministério da Saúde (MS) determinou no 1º lote da vacina da Pfizer/BioNTech distribuída apenas nas capitais brasileiras.

À época, o Estado do Acre recebeu do primeiro lote de 1 milhão de doses destinadas ao Brasil, apenas 1.170 doses do imunizante, que foram repassadas para Rio Branco, ou seja, de 3 milhões da Janssen, Rio Branco poderá receber 7 mil doses. Vale ressaltar que na época, a distribuição de 1 milhão de doses foi distribuída em duas vezes, ou seja, 500 mil, já que a Pfizer tem duas doses.

As vacinas da Janssen são de aplicação única e devem chegar nos próximos dias. Ainda não se sabe o critério de distribuição das doses da vacina da Janssen pelo Ministério da Saúde, já que as doses ainda não chegaram ao Brasil. A estimativa, segundo o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é que as 3 milhões de doses cheguem na próxima semana para serem aplicadas até o dia 27 de junho. Essas 3 milhões de doses serão distribuídas apenas para as capitais, segundo o Ministério da Saúde.

A vacina da Janssen tem eficácia de 66% para casos moderados e graves. Se considerados apenas casos graves, a taxa chega a 85%. Nenhum dos voluntários dos testes morreu por Covid-19.