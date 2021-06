Gladson promove mudanças em comissionados e na Educação

O governador Gladson Cameli voltou a promover mudanças em cargos comissionados no Diário Oficial desta quarta-feira, 9.

Algumas mudanças mexem em cargos importantes, como na educação, onde a atual gestora Socorro Neri vai promovendo as mudanças de peças e trocando os comissionados da gestão do ex-secretário Mauro Ferreira da Cruz.

Lucélia Frota de Araújo foi exonerada do cargo de diretora da SEE. Em seu lugar foi nomeado Jéu Campelo Bessa. Jéu é servidor do Tribunal de Contas do Estado e foi, inclusive, motivo de uma nota pública publicada pelo ainda então governador do Acre, Tião Viana em novembro de 2018, onde afirmava que não reconhecia Bessa com autoridade para apresentar a situação fiscal do estado durante a transição.

O novo diretor da SEE foi ainda agraciado por Gladson Cameli com o título de cidadão acreano, concedido no final de 2019.

Mudanças de comissionados

Gladson fez ainda algumas outras mudanças em cargos comissionados, entre elas a exoneração da eterna promessa da política acreana, Jeferson Barroso, que foi exonerado da função de chefe de departamento que ocupava na Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac).

Barroso era indicação do deputado estadual Luis Tchê (PDT) e sua saída do governo foi motivada por sua aproximação com Eduardo Ribeiro, que foi candidato a vice-prefeito pelo PDT na chapa liderada por Socorro Neri.

A relação política entre Tchê e Ribeiro se desgastou, provocando a saída de Eduardo do partido. O desgaste acabou sobrando também para Barroso que teve sua exoneração publicada nesta quarta-feira.