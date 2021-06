Acre tem mais de 157 mil doses de vacinas que ainda não foram aplicadas

Foto: Aluisio Moreira/SEI

O Acre segue com um dos índices mais baixos de vacinação contra a Covid-19 no país. Nesta terça-feira (8) a reportagem do ac24horas ouviu a coordenadora do Plano Nacional de Imunização (PNI), Renata Quiles, que revelou que os dados do governo mostram que o estado recebeu, até o momento, 359.590 de doses, sendo que apenas 202.353 foram aplicadas, ou seja, 157.237 das vacinas ainda não foram aplicadas pelo poder público.

“Destes, 86.894 são referentes a 1ª dose não aplicada com justificativa dos municípios, mas podem ser fichas que ainda não foram inseridas no sistema, ele apresentou problema na semana passada, ficou inoperante. Municípios com grandes áreas rurais e ribeirinhas com difícil acesso, além de recusa da população, comorbidades que ficou escolhendo laboratório (eu presenciei algumas recusas). Mas quem pode esclarecer mais detalhadamente serão os municípios”, declarou.

Quilles ressaltou que 91.290 vacinas da 2ª dose deveriam ter sido aplicadas até hoje, porém, no sistema só existe o registro de 59.492 pessoas que não tomaram a segunda dose para completar a eficácia do imunizante. “Significa que ainda faltam mais de 30 mil pessoas buscarem o serviço para completar o esquema de vacinação”, explicou.

Um levantamento do Ministério da Saúde também mostra que o Acre segue com um baixo índice de vacinação contra a Covid-19 no país. No sistema da MS, das mais de 341.300 vacinas recebidas, apenas 200.398 doses foram aplicadas, restando 140.902 doses a serem aplicadas pelo poder público. Somente Rio Branco recebeu mais de 93.141 vacinas. Já para a cidade de Cruzeiro do Sul foram disponibilizadas 22.320 doses.

Desse montante, apenas 142.168 (15,89%) pessoas receberam a 1° dose e 58.230 (6,51%) tomaram a 2° dose do imunizante. Em abril, o governo chegou a cobrar os gestores para que essas doses fossem aplicadas o mais rápido possível, haja vista que, havia um grande número de vacinas que não constava no sistema.

Dados nacionais

No país, quase 50 milhões de pessoas já tomaram pelo menos a primeira dose de vacinas contra a Covid. De acordo com o novo balanço do consórcio de veículos de imprensa, são 49.584.110 vacinas aplicadas na primeira dose, o que corresponde a 23,42% da população.

Já a segunda dose foi aplicada em 23.026.663 pessoas, o que equivale a 10,87% da população. No total, somando a primeira e a segunda doses, foram 72.610.773 vacinas aplicadas.