Uma equação de queimar as pestanas 

O BLOG DO CRICA tem informação segura de que, a meta do ex-candidato a prefeito de Rio Branco, Minoru Kinpara, o terceiro mais votado na disputa da prefeitura da capital na eleição passada, é ser candidato ao Senado, na eleição do próximo ano. E para isso já teve uma conversa inicial com o senador Sérgio Petecão (PSD), sobre entrar no PSD para ser a candidatura da chapa a senador.

Na avaliação do grupo do professor Minoru, a sua filiação no PSD o colocaria mais perto do povão, que é onde o Petecão se locomove com facilidade. Na conversa, acontecida esta semana na casa do Minoru Kinpara, o senador Sérgio Petecão (PSD) falou que se sentiria honrado com a sua filiação, mas que uma candidatura ao Senado tem que ser construída dentro do seu grupo, e que as conversas finais sobre a definição só devem acontecer no próximo ano.

O BLOG consultou ontem assessores mais próximos do senador Petecão (PSD), e as opiniões colhidas foram de que, Minoru não teria dificuldade em viabilizar a sua candidatura ao Senado, dentro do PSD e aliados. Com a entrada do Minoru Kinpara no jogo do Senado, disputando pelo PSD, a configuração no tabuleiro da eleição de senador em 2022, embolaria ainda mais todo o jogo, por ele já ter mostrado que tem um eleitorado que lhe segue, como aconteceu ao disputar o Senado pela REDE, e na recente eleição para a prefeitura pelo PSDB.

OPINIÃO PESSOAL

CLARO QUE, o PSD não vai anunciar o Minoru como seu candidato ao Senado, este ano, mais não tenho dúvida que este pacote está fechado, para ser aberto em 2022.

BEM COMPLICADA

MINORU KINPARA deve deixar o PSDB. Sabe que, pelos tucanos teria sérias dificuldades de emplacar uma candidatura ao Senado, que patina para montar chapas de deputado federal e deputado estadual.

A CONVERSA REAL

O DEPUTADO FEDERAL Alan Rick (DEM) negou ontem, que tivesse tentado tirar o PSL do comando do presidente Pedro Valério. O que ocorreu, segundo Alan, foi que o presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, o convidou para ser candidato à reeleição pela sigla, e que a sua resposta foi que gostaria de ter o PSL na base de apoio á sua candidatura ao Senado. Ao BLOG, Alan registrou que está muito bem no DEM, e com apoio da direção nacional. A sua candidatura a senador está articulada.

VIAGEM NA MAIONESE

O SENADOR Petecão (PSD) ligou ontem para desmentir que tenha tentado tirar o PSL do presidente Pedro Valério, e garantiu que, este inventou a história para se aproximar do governador Gladson. “O que ganharia, ao não ser problema para formar chapa de Federal, tendo o PSL no meu comando? Mentira do Valério, nunca conversei com ninguém sobre o PSL”, disse Petecão ao BLOG.

MDB MAIS MAGRO

O MDB se prepare para perder o seu prefeito mais forte eleitoralmente, Mazinho Serafim. Deve se filiar ao PSD para ser candidato a deputado federal. E anote: o Mazinho não será um candidato forte, mas fortíssimo.

MAGRO E SEM PIRÃO

PELO ANDAR da carruagem, o MDB está fora da chapa majoritária que terá o governador Gladson disputando a reeleição. O vice está praticamente certo de que será o secretário Alysson Bestene. E, para o Senado, tem muitas bocas aliadas do Gladson Cameli para pouco pirão.

CANDIDATA DEFINIDA

O DEPUTADO Roberto Duarte (MDB) já definiu que, quem apoiará para o Senado será a Márcia Bittar (ainda sem partido), sendo leal ao apoio que recebeu do senador Márcio Bittar (MDB), na disputa da prefeitura da capital.

PENSAR E REPENSAR

O deputado federal Roberto Duarte (MDB) analisa disputar uma vaga de deputado federal, brecha que se abriria com a saída do prefeito Mazinho do MDB. Mas, é bom pensar e repensar, a Federal o buraco é mais embaixo.

NÃO QUER CONVERSA

UM DOS assessores mais próximos do prefeito Tião Bocalom revelou ontem ao BLOG de que ele não quer conversa com vereador para ter base aliada ou um líder.

VAI DAR CONFUSÃO

A POSIÇÃO do prefeito Bocalom a respeito da relação com os vereadores, é algo novo na política acreana. Não conheço um prefeito no estado que tenha tomado a atitude. Vai precisar dos vereadores, mais cedo ou mais tarde para votar os seus projetos, aí a porca pode torcer o rabo. Pelo que conheço do Bocalom, ele não volta atrás.

MUITO ORGANIZADA

O SECRETÁRIO municipal de Saúde, Frank Lima, conseguiu organizar um bom atendimento a quem procura os postos de vacinação contra o Covid. O que é correto, não posso deixar de registrar neste BLOG.

RECADO CLARO

ALIADOS da senadora Mailza Gomes (PP) enviaram um vídeo ao BLOG, em que aparece o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, dizendo ser ela a candidata do partido ao Senado. O vídeo é um recado claro sobre a sua candidatura a mais um mandato, em 2022.

QUERO VER PARA CRER

QUERO ASSISTIR de camarote. Tem dirigente partidário blefando que vai ter chapa completa de deputado federal e deputado estadual. Poucos partidos conseguirão em 2022 formar chapas plenas, principalmente, siglas que têm candidatos com mandatos. Se preparem para ter decepção.

FRASE MARCANTE

“Meia-verdade é mentira inteira”. (Ditado Iídiche).