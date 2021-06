Trisal do Acre faz ensaio sensual com direito a beijo triplo e explode no Instagram

O servidor José Rosimar, que trabalha no setor de acolhimento da Urap localizada no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco, foi afastado de suas funções. A informação foi confirmada pelo coordenador da unidade de saúde, Emerson Bezerra. O afastamento veio após Risomar tentar impedir a psicóloga Sara Braga de manifestar contra o presidente Jair Bolsonaro durante sua vacinação contra Covid-19, na última segunda-feira (31).

Segundo o diretor, será feito um relatório contendo todas as partes que estavam presentes, a moça hostilizada e os colegas que presenciaram o ato, inclusive o próprio servidor público. Após isso, o documento será encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para adoção das medidas cabíveis.

“Eu, enquanto coordenador, apurei os fatos, chamei para conversar as partes envolvidas e os servidores que estavam naquele momento e o envolvido. Enquanto isso, a gente tá levantando todas as informações dando direito a ampla defesa via administrativa. O servidor neste momento não se encontra exercendo suas funções, até nós apuramos todos os fatos. Neste momento ele não se encontra no bojo de suas funções”, afirmou.

Entenda

Ao levantar um papel onde havia escrito “Fora Bolsonaro”, Sara contou que foi surpreendida com a atitude de um servidor da unidade de saúde. Ela recebeu a informação de que não poderia fazer foto com a placa, apesar de ser um espaço público.

“Fui vacinar no posto da Vila Ivonete e um senhor que trabalha lá não me deixou levantar a plaquinha que eu levei. Discutiu comigo, veio pra cima de mim. Mesmo assim, levantei a plaquinha e ele se meteu na foto e foi pra cima da moça que tirava a foto pra mim”, contou.

Ao ac24horas, o secretário de saúde, Frank Lima, afirma que esse tipo de conduta por parte de um servidor público é proibida. “Não cabe ao servidor público impedir manifestações individuais e é algo que não concordamos porque está garantido o direito das pessoas de se manifestarem. É inadmissível esse tipo de conduta de um servidor público”, salientou.

No Twitter, a psicóloga Sara Braga comemorou o afastamento do servidor público e recebeu o apoio de várias pessoas na rede. “Acho importante avisar que o Senhor que me proibiu de levantar a placa e veio pra cima de mim, NÃO está mais lá no posto. Foi afastado! Na próxima vez, acredito que ele não vai mais mexer com mulher nenhuma.. ainda mais se ela for baixinha que nem eu! Bom dia”, escreveu.