Preso finge estar com dor de barriga, é levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco e foge

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), anunciou nesta terça-feira, 8, a antecipação da primeira parcela do 13º para o final de junho para os servidores, incluindo ativos, inativos e pensionistas.

A medida tem como objetivo aumentar a movimentação financeira no município. Segundo o prefeito, serão injetados na economia do município R$ 42 milhões, sendo R$ 28 milhões da folha do município e R$ 14 milhões da primeira parcela do 13º, que serão pagos conjuntamente, no dia 25 de junho.

“Estamos passando por um momento muito difícil por conta da pandemia que restringiu a nossa economia e criou uma séries de problemas, o tal do ‘fique em casa’ tirou as pessoas do trabalho, mas a prefeitura em uma forma de contribuir e diminuir esse problemas, a prefeitura vai adiantar o 13º no dia 25 de junho”, afirmou.