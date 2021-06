Mâncio Lima e Ufac se reúnem para tratar de parceria para interiorização de cursos

A prefeita em exercício de Mâncio Lima, Ângela Valente, e o secretário municipal de educação, Eriton Maia, receberam na tarde da última segunda-feira, 7, a reitora da Universidade Federal do Acre, Guida Aquino e outros representantes da instituição para discutir os projetos de interiorização da Ufac no município.

Durante o encontro, foi reforçada a parceria entre a universidade e a gestão municipal em diversas atividades.

O Programa de Interiorização da Graduação é desenvolvido pela Ufac desde a década de 1970. Tem se constituído em importante investimento no sentido de estender as ações da Ufac aos municípios do interior do Estado, principalmente, com a oferta de cursos de licenciatura que se voltam ao atendimento da rede pública de ensino, com formação e qualificação de professores.

A proposição do atual programa contém as diretrizes gerais que consubstanciam o Plano de Desenvolvimento Institucional da Ufac (2020-2024), particularmente, no que se refere à meta de ampliação do acesso ao ensino superior, buscando expandir em 30% os cursos de graduação no interior.