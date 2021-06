Jordão resgata festival de música no rádio com artistas locais

Uma tradição que já estava esquecida e deixada de lado há muitos anos voltou a ser uma realidade no município mais isolado do Estado do Acre. Jordão retomou no último final de semana o que se consagrou por muito tempo no meio cultural, que são os festivais musicais de rádio, com apresentação diversificada de artistas locais. O retorno dessa atividade se deu por conta da pandemia da Covid-19 e suas implicações no meio artístico.

Com a impossibilidade de realização de shows com aglomeração de pessoas, o radialista Mauro Brito idealizou a transmissão na Rádio Jordão FM 88.5 Cultural a fim de para resgatar a música e alegria dos moradores. A ação também contou com apoio de empresas privadas. Segundo reportagem publicada pelo Portal Tarauacá, a intenção do radialista é, além de reavivar as apresentações musicais e matar a saudade dos bailes, ajudar financeiramente os músicos.

Participaram músicos experientes e também jovens talentos agarrados a seus instrumentos musicais. O sábado, dia 5, foi animado com muito forró. Teve apresentação do Bagaceiro do Forró, do grupo indígena Kayatybu, Marazona, Pedrinho do Arrocha, Marcos Matheus e Gerlesson. Matheus aproveitou a oportunidade para lançar a música “Renovação”.

O radialista disse que a escolha dos artistas foi auxiliada pelo próprio público ouvinte. “Chamei os cantores de acordo com o pedido dos ouvintes e também com o que tínhamos em caixa. Cada cantor recebeu um cachê, pois foi a forma que a gente encontrou para ajudar esses trabalhadores que estão parados e sem fonte de renda. Numa próxima edição, podemos incluir novos artistas”, contou Mauro Brito ao Portal Tarauacá. Nas redes sociais, dezenas de internautas parabenizaram a ideia de realizar o festival.

