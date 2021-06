Jéssica Sales anuncia recursos para Capixaba, Epitaciolândia e Brasiléia

Dando continuidade a agenda de visitas à região do Alto Acre, a deputada Jéssica Sales (MDB) esteve neste final de semana nos municípios de Capixaba, Epitaciolândia e Brasiléia.

Sales se reuniu com os administradores municipais, vistoriou obras oriundas de suas emendas individuais, participou de reunião política com membros do seu partido, e visitou o empresário Jorge Moura, um dos maiores incentivadores do Agronegócio no Acre. “Jorge Moura é um exemplo a ser seguido no Acre. O trabalho e determinação o colocaram como um dos maiores pecuaristas e produtores de soja do nosso Estado”, elogiou a deputada.

“É uma satisfação receber a deputada Jéssica Sales. Tenho acompanhado o trabalho dela pelos municípios e fico feliz em saber que está ajudando também nossa região com suas emendas. Ela tem um futuro ainda mais promissor na política”, destacou Jorge Moura.

Em Brasiléia, a deputada vistoriou ao lado do vice-prefeito Carlinhos do Pelado (PSB) o Parque Centenário, patrimônio histórico do município que está sendo revitalizado através de R$ 1,5 milhão em emenda parlamentar destinada por Jéssica Sales.

A parlamentar também visitou o Hemonúcleo da cidade para conferir de perto as reivindicações que tem recebido para a melhoria dos serviços de coleta nas doações de sangue na região. Sales aproveitou também para anunciar R$ 1 milhão, recurso correspondente do orçamento de 2021, que servirá para a aquisição de equipamentos agrícolas.

Os municípios de Capixaba e Epitaciolândia, também foram contemplados com emendas da parlamentar. Investimentos que irão fortalecer o homem do campo, ajudando a sua produção agrícola.

Epitaciolândia foi contemplada com R$ 300 mil e o montante de R$ 200 mil para Capixaba. “Sabemos do trabalho feito pela deputada Jéssica Sales nos municípios do Acre e principalmente no Vale do Juruá. Quando ela visita um município e garante recursos, sabemos que vai chegar e por isso é muito importante sua visita”, disse o prefeito de Capixaba, Manoel Maia.

“Foi uma agenda muito produtiva, procuro fazer uma política de perto e parceira. Os 22 municípios passam dificuldades, e nós, deputados federais e senadores, temos o dever de ajudá-los com as nossas emendas parlamentares. Nenhum prefeito ou governador constrói obras sem esse apoio”, ressaltou Jéssica Sales.

