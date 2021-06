Rosana bate Manoel Lima e vence eleição do Sinteac com 53,78%

A atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do estado do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, foi reeleita para a comandar o sindicato com 53,78% (2.065) dos votos, contra 44,83% (1.722) do concorrente Manoel Lima. A diferença foi de 612 votos.

Com apenas duas chapas em disputa, a presidente, professora Rosana Nascimento disputou a reeleição contra o também professor Manoel Lima, ex-presidente do sindicato por dois mandatos. As eleições ocorreram durante todo o dia de hoje, das 8h às 17h, em locais de votação espalhados pela cidade. No geral, 54 pessoas votaram nulo ou branco.

Somente em Rio Branco, Rosana obteve 55.95% dos votos válidos. Já o professor, Manoel Lima, obteve 42.28% dos votos válidos. Rosana tem como vice a professora Vânia Líbio.

Com faturamento de mais de R$ 200 mil ao mês, o maior sindicato do Estado conta com mais de 18 mil trabalhadores nos 22 municípios, no entanto, pouco mais de 11 mil servidores estiveram filiados ao Sinteac e aptos a votar.

A comissão eleitoral preparou 36 urnas fixas, em locais onde há 15 eleitores em Rio Branco, além de 14 urnas volantes e 4 específicas na zona rural do município. Já no interior do estado, os núcleos do Sinteac coordenam o processo eleitoral.

Tempo de mandato

Anteriormente, a duração do mandato de um presidente era de 3 anos, mas houve alterações no estatuto e o tempo passou a ser de 4 anos.