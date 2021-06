Todos os dias ouvimos essa mesma frase, e todos os dias ela parece mais real: Nasce uma nova era.

Tatuagem para estrias, cílios postiços, unhas de resina, gel, vidro, sobrancelhas de rena pigmentaram o mundo!

Quem imaginou a 7, 8 anos atrás que o seu dentista, aquele mesmo que cuidou do sorriso dos seus pais, um dia fosse acabar com as suas rugas?

Cabelos? Temos em qualquer esquina, se você não quer loiro e com volume, sem problemas, implantamos um novinho.

De um lado temos pessoas investido nessas novas técnicas e ganhando um bom dinheiro, de outro lado podemos ver pessoas estagnadas reclamando da falta de movimento.

O movimento não acabou caros leitores, ele mudou de direção.

Enquanto vamos a um restaurante que diz que não passa cartão ou que está sem água com gás, vamos a outro que lê minha pulseira do banco e oferece caipirinha com mais de 10 tipos de limões, eu nem sabia que existiam tantos.

O gosto do freguês apurou, gourmetizou, modernizou, refinou ou simplesmente afrescalhou. Não importa, se você quer e pretende vender sua mercadoria nos próximos anos, siga-o.

Coloque botox na sua pizza, pigmente o seu hambúrguer, sirva porções postiças, eu não sei, mas sirva.

Sempre que vou a um salão de beleza que vende cerveja eu me pergunto quantos anos eu dormi, se minha mãe tivesse vivido pra ver isso, duvido que ia continuar marcando com a manicure lá em casa. rsrsrs

Temos lipo sem corte, gessada, servidas em mantas térmicas. Bronzes? Não, não, hoje não precisamos mais de sol para pegar aquela corzinha. E os pelos ficaram lá atrás, só pra quem quis. O shampoo e a lavagem de sofá agora são a seco, e a tintura de cabelo em spray, e pode ser passada minutos antes de irmos à festa.

O videogame está tão real quanto andar na rua. Diabético toma refrigerante e come chocolate sem problemas, e alérgicos a lactose tomam leite a vontade.

Me aponte um amigo seu que não é influenciado por um nome ou marca hoje na internet e eu lhe demonstrarei total estranheza.

E você, tem feito o que de bom para contribuir com esse crescimento acelerado que domina o mundo, o comércio e o mercado de trabalho?

Se esse texto fosse um cardápio de profissões eu teria te dado mais de 20 opções.

Por outro lado você acha mais convincente vir me dizer que o país está em crise, e que os empresários deveriam contratar mais pessoas sem experiência. Ok!

Então vamos começar do começo: Quantos cursos profissionalizantes você tem que possa ingressar em uma das novas profissões citadas? Não amigo, o mercado não está sem vagas, você que está com problemas de lentidão ou pura preguiça de sair de trás desse computador e ir atrás da tão sonhada oportunidade. Uma sobrancelha definitiva com uma conceituada esteticista da cidade custa R$ 700,00 pratas, sabe pra que dia ela tem vaga? Eu também não! Cansei de ligar lá pra perguntar, mas lembro bem quando a vi no exterior a um tempo atrás em uma das minhas andanças na minha rede social.

Ah Raquel mas eu não tenho dinheiro.

Ela também não tinha cara leitora, ela tinha um sonho, só que ela o vendeu com tantos detalhes para o seu investidor, que hoje colhe os louros em seu império da beleza.

Posso te deixar uma dica? Sonhe! Aliás duas, corra atrás também, ajuda muito.

