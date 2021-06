Hemoacre usa música ao vivo e premiação para atrair doadores de sangue

Ocorre nesta segunda-feira (7) as eleições no Sindicato dos Trabalhadores em Educação do estado do Acre (Sinteac) com duas chapas em disputa, a presidente, professora Rosana Nascimento que disputa a reeleição contra o também professor Manoel Lima, ex-presidente do sindicato por dois mandatos.

Com faturamento de mais de R$ 200 mil ao mês, o maior sindicato do Estado conta com mais de 18 mil trabalhadores nos 22 municípios, no entanto, pouco mais de 11 mil servidores estão filiados ao Sinteac e aptos a votar. Porém, a previsão é de uma grande abstenção de eleitores, isso em razão da pandemia do coronavírus.

De acordo com Rosana Nascimento, a tendência é de movimentação fraca durante o decorrer do dia. “Nesta eleição vai reduzir muito os votantes, por isso a votação está sendo pequena, como os servidores não estão na escola, eles não querem sair de casa”, explicou.

A comissão eleitoral preparou 36 urnas fixas, em locais onde há 15 eleitores em Rio Branco, além de 14 urnas volantes e 4 específicas na zona rural do município. Já no interior do estado, os núcleos do Sinteac coordenam o processo eleitoral.

O período de votação é das 8h às 17h, em todos os 22 municípios acreanos.