Gladson quer realocar R$ 50 milhões do Centro Administrativo para compra de vacinas

Durante exibição do programa Boa Conversa, exibido pelo ac24horas na noite desta segunda-feira, 7, o governador Gladson Cameli sinalizou a possibilidade de realocar de R$ 50 milhões da construção do Centro Administrativo para a compra de vacinas contra a Covid-19.

Ao ac24horas, Gladson afirmou que essa possibilidade vem sendo estudada pela equipe governamental, mas que esbarra na falta de laboratórios para vender o imunizante. “É uma decisão judicial que o Estado vem recorrendo [licitação da obra]. O dinheiro da construção do Centro Administrativo partiu de uma renegociação da venda da folha de pagamento do Banco do Brasil, que já disponibilizou R$ 50 milhões, e que com a questão da onda da Covid-19 e a possibilidade de nós compramos a vacina, de termos um laboratório para vender a vacina”.

O chefe do executivo estadual explicou que está cumprindo com aquilo que sempre tem dito: que a prioridade é a vida. “E eu preciso de vacina para de uma vez por todas virarmos essa página. Isso seria uma possibilidade de usar esse recursos, não que o Centro Administrativo não seja mais uma prioridade porque são mais de R$ 300 milhões que precisam ser investidos. Como tenho a prioridade de comprar a vacina, eu compro amanhã com as garantias necessárias. Eu não blefei e esse dinheiro está na conta do tesouro”.

Cameli argumentou que a decisão passa pela licitação da obra, que deverá ser construída no bairro Irineu Serra, em Rio Branco, está suspensa desde abril, após decisão liminar da juíza Zenair Ferreira Bueno, da 2ª Vara de Fazenda Pública de Rio Branco.

