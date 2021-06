Acre recebe quase 10 mil doses de vacina da Pfizer nesta terça-feira

O governo do Acre publicou a portaria n° 27 na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) nesta segunda-feira (7), para que a Controladoria Geral do Estado (CGE) prorrogue por mais 90 dias a auditoria na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), com análise de planilhas, memorandos e outros documentos, todos relativos às gestões no período de 2016 a 2021, em face dos últimos fatos envolvendo a pasta na imprensa local.

A extensão no prazo visa a elaboração de relatório composto por levantamento de dados, questionários, estudos, análises de verificação de ações e atividades de controle e correção necessários ao melhor funcionamento administrativo da SEE, bem como, propor melhorias de processos, fluxos e procedimentos administrativos.

A auditoria ocorre após as recentes operações das forças de segurança do Estado na Secretaria de Educação do Estado (SEE), aos contratos de licitação existentes na pasta comandada pelo professor Mauro Sérgio Cruz.

No despacho nº 130/2021, enviado à CGE em abril, o governador enfatiza que é preciso buscar transparência na gestão pública do Estado e autoriza a Controladoria a implantar “medidas administrativas de controle e correição, amparadas no artigo 32, inciso VIII, da lei complementar 359, de 24 de maio de 2019”.