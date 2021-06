Irmão de Petecão sofre acidente ao retornar de pescaria na Bolívia

Fotos de Sérgio Vale/ac24horas.com

O início do Campeonato Brasileiro da Série D não foi nada bom para o futebol acreano. Galvez e Atlético, os dois representantes do estado na competição, estrearam com derrota.

O Galvez, atual campeão estadual, foi até Castanhal, no interior do Pará, onde foi goleado por 4 a 1 no estádio Modelão.

O time acreano ainda saiu na frente em cobrança de pênalti com Radamés. O time do Castanhal só chegou ao empate no final do primeiro tempo após uma trapalhada do zagueiro Felber que marcou contra.

Na segunda etapa, um passeio do time paraense. Fazendinha, Pedrinho e Fidélis fizeram os outros gols da vitória do Castanhal.

Já em Rio Branco, no estádio Florestão, o Atlético decepcionou na estreia. Sentindo principalmente a falta de ritmo de jogo, já que a equipe do Galo Carijó só tinha feito três jogos oficiais durante todo o ano, o clube acreano foi dominado no início de partido pelo São Raimundo, de Roraima.

Tavinho, logo aos 4 minutos de jogo, aproveitou bobeada da defesa do Atlético e fez o primeiro. Todo a etapa inicial foi do São Raimundo que dominou o time acreano.

Na segunda etapa, o time roraimense conseguiu ampliar o placar aos 28 minutos com o zagueiro Selson. Dois minutos depois, o time acreano conseguiu diminuir com Douglas.

O gol animou o time acreano que conseguiu chegar ao empate aos 40 minutos do segundo tempo com Jeferson. O que parecia que terminaria bem para o Atlético, o zagueiro Selson aparece de novo aos 45 para fazer o gol da vitória do time roraimense. Final de jogo, São Raimundo 3 a 2 no Atlético.

Fotos de Sérgio Vale/ac24horas.com

Este slideshow necessita de JavaScript.