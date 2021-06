Domingo será de sol e calor em todo o Acre, aponta previsão do Sipam

Foto: João Dijorge/Photopress/Estadão Conteúdo

Depois de surpreender o Atlético-MG em Belo Horizonte na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza goleou, na tarde deste domingo (6), o Internacional, por 5 a 1, no Castelão, e assumiu a liderança da competição.

Além da goleada histórica e de um novo líder, a rodada teve um jogo adiado entre o atual bicampeão brasileiro, o Flamengo, e o Grêmio, a primeira vitória de Sylvinho no comando do Corinthians e uma partida agitada entre Bragantino e Bahia, entre outros destaques.

Confira como foram os jogos da segunda rodada do Campeonato Brasileiro:

Atlético-GO x São Paulo

Depois de vencer o Corinthians fora de casa, o Atlético-GO bateu mais uma equipe paulista neste sábado (5). Com gols de Éder e João Paulo, o Dragão venceu o São Paulo por 2 a 0, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Com o resultado, a equipe goiana chegou aos 6 pontos na competição e dormiu na liderança do Campeonato Brasileiro, até ser ultrapassado neste domingo pelo Fortaleza e o Athletico-PR. Já o Tricolor segue sem vencer na competição e, com 1 ponto, caiu para o 15º lugar.

Santos x Ceará

Depois da derrota por 3 a 0 na estreia contra o Bahia, o Santos conseguiu sua primeira vitória no Brasileirão neste sábado. Com gols de Marinho, Jean Mota e Kaio Jorge, o Peixe bateu o Ceará – que descontou com Vina – na Vila Belmiro por 3 a 1.

Com o resultado, o Santos subiu para a 12ª posição, com 3 pontos, enquanto o time cearense caiu para o 11º lugar, com a mesma pontuação.

Bragantino x Bahia

Em um jogo movimentado, Bragantino e Bahia empataram em 3 a 3 na noite deste sábado, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo.

Os visitantes chegaram a abrir dois gols de vantagem com o atacante Gilberto, mas o Massa Bruta conseguiu a virada com Artur, Luan Cândido e Cuello. Nos minutos finais, porém, Jonas empatou para o Tricolor baiano e garantiu um ponto para a equipe fora de casa.

Com o resultado, o Bahia caiu para a quinta posição, com 4 pontos. Já o Bragantino ocupa a quarta posição, com a mesma pontuação.

Fluminense x Cuiabá

Depois de empatar com o São Paulo na primeira rodada do Brasileirão, o Fluminense conseguiu sua primeira vitória na competição no jogo que abriu este domingo (6). Em um jogo morno, a equipe carioca bateu o Cuiabá por 1 a 0, com gol de Gabriel Teixeira.

Com a vitória, o Fluminense subiu para a sexta posição, com 4 pontos. Já o Cuiabá caiu para o 13º lugar, com 1 ponto em dois jogos.

América-MG x Corinthians

Depois de duas derrotas consecutivas contra o Atlético-GO em suas primeiras partidas como técnico do Corinthians, Sylvinho conseguiu, enfim, sua primeira vitória no comando do Timão na tarde deste domingo, ao bater, fora de casa, em Belo Horizonte, o América-MG por 1 a 0.

Com os três pontos, conquistados após gol de Fábio Santos, de pênalti, o alvinegro deixou a zona de rebaixamento e pulou para a décima posição, com 3 pontos. Já o América-MG, que sofreu sua segunda derrota consecutiva, ocupa a 19ª colocação, na vice-lanterna da competição.

Fortaleza x Internacional

Na capital cearense, o Fortaleza conseguiu um resultado histórico e goleou o Internacional por 5 a 1, com gols de Wellington Paulista, Titi, Yago Pikachu, Robson e Zé Gabriel (contra).

Com o resultado, o time do técnico Vojvoda assumiu a liderança do Brasileirão, com 6 pontos em dois jogos, e cinco gols de saldo, um a mais que o vice-líder Athletico-PR. Já o Colorado, que ainda não venceu no Brasileirão, ocupa a 17ª posição, com 1 ponto.

Palmeiras x Chapecoense

Após a derrota para o Flamengo no jogo de abertura do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se recuperou e, com uma boa atuação do jovem Wesley – que marcou duas vezes -, venceu a Chapecoense no Allianz Parque, em São Paulo, por 3 a 1. Os outros gols da partida foram marcados por Luiz Adriano e Busanello, que descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Verdão chegou à sétima posição, com 3 pontos na tabela. Já a Chape, que sofreu a segunda derrota consecutiva, é a lanterna do Brasileiro, com nenhum ponto conquistado em dois jogos.

Juventude x Athletico-PR

Com uma boa atuação do veterano Jadson, que marcou dois gols, o Furacão bateu o Juventude, fora de casa, por 3 a 0, e segue 100% no Brasileirão. O outro gol da equipe paranaense foi marcado pelo atacante Nikão.

Com o resultado, o Athletico-PR ocupa agora a vice-liderança no Brasileiro, com 6 pontos e apenas um gol a menos de saldo que o líder Fortaleza. Já o Juventude, que ainda não venceu no Brasileiro, caiu para a 16ª posição, com 1 ponto.

Sport x Atlético-MG

Fora de casa, o Atlético-MG se recuperou da derrota para o Fortaleza em Belo Horizonte na primeira rodada do Brasileiro e, com gol de Hulk, bateu o Sport na Ilha do Retiro por 1 a 0, no jogo que fechou a segunda rodada do campeonato.

Com o resultado, a equipe mineira subiu para a nona posição, com 3 pontos. Já o Sport, que ainda não venceu no Brasileirão, é o 14º colocado, com 1 ponto em dois jogos.

Grêmio x Flamengo

A partida entre Grêmio e Flamengo, que seria disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, foi adiada por causa da convocação dos jogadores do Rubro-Negro e ainda não tem data definida para ocorrer.

Fonte: CNN