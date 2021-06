Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 7,2 milhões neste sábado (5)

Mais 3,3 milhões de doses da vacina Covid-19 da AstraZeneca/Fiocruz foram entregues ao Ministério da Saúde nesta sexta-feira (4/6). O imunizante é produzido no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

As doses devem ser distribuídas para os estados e Distrito Federal nos próximos dias, conforme determinação do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. Do total, 134 mil doses foram destinadas ao estado do Rio de Janeiro diretamente.

A estratégia de distribuição da vacina Covid-19 é revisada semanalmente em reuniões entre União, estados e municípios. A medida observa as confirmações do cronograma de entregas por parte dos laboratórios.

O objetivo do processo em conjunto é garantir a cobertura do esquema vacinal no tempo recomendado de cada imunizante. No caso da vacina da Fiocruz, o intervalo entre as doses é de 12 semanas.

Com essa remessa, a Fundação atinge a marca de 50,9 milhões de doses entregues ao Ministério da Saúde. Desse total, 46,9 milhões de doses da vacina foram produzidas no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) e 4 milhões de doses foram importadas prontas do Instituto Serum, da Índia.

Desde o início da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, já foram destinadas mais de 102 milhões de doses de imunizantes dos laboratórios contratados para todo o País.

A distribuição realizada até o momento já permitiu a aplicação de doses em 18 dos 28 grupos prioritários do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), definidos de acordo com os riscos maiores de agravamento da doença e sua vulnerabilidade social. O objetivo é reduzir os casos e óbitos e garantir a manutenção dos serviços de saúde e dos serviços essenciais

Com informações do Ministério da Saúde.