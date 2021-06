Historiador diz que mudança de cor da caixa d’água da Seis foi um grave dano ao patrimônio

A revitalização da caixa d’água da Seis de Agosto, localizada no Segundo Distrito, da capital, feita pelo Governo do Acre chamou atenção dos acreanos nas redes sociais, especialmente dos moradores que vivem no entorno da região.

Antes a caixa tinha a cor de cobre, mas devido a deterioração foi pintada de azul. Imagens do fotojornalista do ac24horas, Sérgio Vale, mostram que a nova cor deu um impacto nos arredores do bairro.

Para o historiador Marcos Vinícius, a troca da cor da caixa d’água foi uma atitude “absurda” e destacou que o local é um bem paisagístico. O historiador explicou que deturpar ou até desconfigurar um patrimônio cultural paisagístico é considerado um ato grave porque afeta diretamente todas as pessoas que moram por ali ou mesmo as que passam por ali.

“A pintura da caixa d’água é absurda. Aquela caixa d’água estava ali a tanto tempo que ela já se constituiu e se transformou em um bem cultural do bairro. É importante a gente lembrar que os bens culturais podem ser também históricos, podem ser movimentos culturais, mas também são formados por paisagens, o que a gente chama de patrimônio paisagístico. Então, deturpar, desconfigurar o patrimônio cultural paisagístico é grave porque afeta diretamente todas as pessoas que moram por ali ou mesmo que passam por ali. Uma cor nunca é uma coisa inócua, sem efeito. Um bem paisagístico, que você usufrui no ato de olhar, ele te desperta referências históricas. Então, pense que um senhor de hoje de 80 anos, que guarda memórias daquela época em que era jovem e que aquela caixa d’água de alguma maneira teve ou foi uma referência de história pra vida dele, ele se sente ofendido, ultrajado com a mudança desse patrimônio, dessa paisagem que é tão familiar pra ele”, salientou.

Segundo o historiador, a nova pintura simboliza um grave dano ao paisagismo da região do Segundo Distrito. Ele destacou que o local se encontra no Plano Diretor de Rio Branco como áreas especiais de interesse público e de conservação.

“Além disso, tanto o 2º Distrito daquela parte mais antiga, quanto a parte antiga do 1º Distrito fazem parte do plano diretor da cidade como áreas de especial interesse histórico e cultural, portanto, seus bens paisagísticos, culturais e arquitetônicos tão a princípio protegido por essa previsão de que nessas áreas, a comunidade tem que ser ouvido e escutada antes de ser feita qualquer modificação. E as autoridades municipais e estaduais que são responsáveis por zelar esse patrimônio, o que é muito ruim, é que a própria instituição que deveria zelar pela conservação e preservação desses patrimônios, e que acaba indo lá numa intervenção desastrada, modifica isso em prejuízo da sociedade e da comunidade do entorno. Foi um equívoco muito grande e que deve ser reparado urgentemente pelo poder público para que as pessoas não continuem tendo os seus direitos a história e a memória transgredidos e destruídos dessa forma”, explicou.

Nos últimos dias, a “azulação” de patrimônios públicos resultou em críticas da população e de políticos. Segundo o governador Gladson Cameli (Progressistas) a escolha de azul na pintura da caixa foi para dar mais vida a um dos bairros mais antigos da cidade. “A cor azul representa a água e a vida”, declarou em uma entrevista recente.

No twitter, o deputado estadual, Edvaldo Magalhães, do PCdoB, criticou a amnésia institucional de alguns órgãos fiscalizadores. O comunista relembrou o episódio em que, anos atrás, o Ministério Público Federal (MPF) processou os governos do PT, em razão da estrela vermelha, na fuselagem do helicóptero João Donato, o “Estrelão”.

O MP queria a retirada da estrela por suposta alusão ao símbolo do partido no poder. O governo dizia ser uma referência à estrela da bandeira acreana.

“A amnésia institucional faz parte desses tempos de novas arquiteturas e simbolismos da nova casta do poder. Os que não enxergaram o rasgar da constituição “moristas” jamais terão percepção desse “azul” da cor do mar da nova estética governamental”, escreveu no microblog.