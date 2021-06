Tempo instável segue no feriadão em boa parte do Acre e vai até neste sábado (5)

No Acre, o tempo bom e quente, com muito sol, vai predominar neste feriadão ao menos até este sábado (5), em Rio Branco e cidades próximas da capital.

A probabilidade de chuvas é baixa. Caso ocorram, serão rápidas e apenas em alguns poucos pontos isolados. Esta mesma previsão vale, também, para Epitaciolândia, Brasileia, Xapuri, Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia e Sena Madureira.

As temperaturas máximas, nesta parte do Acre, durante o dia, deverão oscilar entre 30 e 33ºC e as mínimas, no início do dia, entre 19 e 22ºC.

Este tempo bom e ensolarado, na capital acreana, até sábado, deve-se à incursão de ar seco e frio, de origem polar, que ocorreu nos últimos dias.

No entanto, a previsão para o vale do Juruá e para os municípios de Assis Brasil e Jordão não é a mesma. Nesta parte do Acre, assim como em todos os municípios acreanos que fazem fronteira com o Peru, as chuvas ocorrerão todos os dias, podendo chover forte, com trovoadas, inclusive, em Cruzeiro do Sul e arredores.

O calor abafado vai predominar no centro e no oeste do Acre, com máximas, à tarde, entre 31 e 34ºC e mínimas, no início do dia, entre 22 e 25ºC.

Já, no domingo e na segunda-feira, 6 e 7 de junho, deve chover em Rio Branco e na maior parte do Estado.