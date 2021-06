Relatório mostra que Acre registrou 1.201 conflitos de terra em 2020

Nos últimos dias, o número de casos novos registrados de Covid-19 voltou a oscilar e em alguns dias o número de novas pessoas contaminadas tem crescido. A quinta-feira, 3, é um exemplo, já que o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), mostra que foram registrados 184 novos casos em 24 horas.

Apesar desta oscilação, o número de internados pela doença vem se mantendo em todo o Acre, principalmente em relação aos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em março deste ano, o estado foi obrigado a enviar pacientes que necessitavam de atendimento na UTI para Manaus por falta de vagas, já que o sistema público de saúde do Acre havia entrado em colapso pelo alto número de pessoas necessitando de atendimento.

A taxa de ocupação atual de UTI está abaixo da metade. Dos 106 leitos disponíveis em todo o estado, 45 pacientes estão internados, o que representa um percentual de ocupação de 41,52% nas UTIS públicas.

A situação mais confortável se encontra no pronto-socorro onde o percentual de ocupação é de apenas 20%, estando 24 dos 30 leitos de UTI desocupados.

No Into, hospital de referência para o tratamento da pandemia no Acre, a situação é considerada tranquila. São 50 leitos de UTI, sendo que 28 estão com pacientes, uma taxa de ocupação de 56%.

Por fim, o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, a taxa de ocupação dos leitos de UTI também está abaixo da metade. Dos 26 leitos, apenas 11 estão com pacientes no momento.

É importante ressaltar que as autoridades de saúde têm alertado de que a pandemia ainda não passou, que a população precisa continuar adotando as medidas de prevenção, como uso de máscaras, álcool em gel e evitar aglomerações sob o risco de uma terceira onda de contaminação no estado.