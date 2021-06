Grupo tenta fugir em táxi roubado, mas acaba detido pela PRF perto da Vila Acre

Nesta quinta-feira (3) policiais rodoviários federais estavam em ronda nas proximidades da rotatória da Corrente, em Rio Branco, quando foram acionados por um homem que noticiou que um veículo VW Virtus de cor branca, que fazia serviço de táxi, e seus passageiros tinham acabado de ser roubados por dois indivíduos e que estes haviam seguido em direção à Vila Acre.

A equipe, então, seguiu na direção informada em busca do veículo com as características relatadas.

Na altura do Ramal da Escola, o veículo foi avistado pelos agentes da PRF. Os suspeitos percebendo a aproximação dos policiais iniciaram uma fuga para dentro do bairro que margeia a AC-40. Durante o acompanhamento tático, os fugitivos executaram diversas manobras arriscadas pondo em risco outras pessoas, até que acabaram por colidir em um veículo que estava estacionado na via.

“Após a colisão, o motorista do veículo roubado conseguiu fugir a pé e seu comparsa, que estava no banco de passageiros, foi preso em flagrante pelos policiais da PRF. Dentro da mochila que este carregava, foram encontrados uma arma artesanal (calibre desconhecido) e alguns pertences das vítimas que estavam no táxi quando este fora roubado’, informou a PRF.