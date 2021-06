FIEAC discute vacinação para trabalhadores das indústrias com gestores da saúde municipal

O presidente da FIEAC, José Adriano, recebeu na tarde desta sexta-feira, 4, o secretário Municipal de Saúde, Frank Lima, e a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Socorro Martins, para tratar sobre a vacinação contra a covid-19 para trabalhadores das indústrias de Rio Branco.

Durante a reunião, que teve ainda a presença do diretor-presidente da Energisa, José Adriano Mendes, e da gerente de Segurança e Saúde para Indústria do SESI/AC, Rosemere Azevedo, o secretário Frank Lima explicou que os trabalhadores do setor industrial de Rio Branco ainda não foram vacinados em virtude do calendário do Programa Nacional de Imunização (PNI), que no momento prioriza profissionais de educação e funcionários do sistema de privação de liberdade. No entanto, assegurou que o segmento deve começar a ser vacinado nas próximas semanas, possivelmente com pontos no SESI, Parque e no Distrito Industrial.

O presidente da Federação das Indústrias elogiou o trabalho que tem sido realizado pela gestão municipal no sentido de imunizar a população da capital e colocou o Sistema FIEAC à disposição da prefeitura para auxiliar no que for preciso. “Nossas unidades estão prontas para ajudar o Executivo e toda a sociedade. Fazemos parte do movimento ‘Unidos pela Vacina’ e entendemos ser muito importante que a imunização avance com celeridade para que possamos, aos poucos, retornar à normalidade nas nossas atividades”, enfatizou o empresário.

A estratégia de vacinação para trabalhadores do setor industrial será discutida em reunião marcada para a próxima semana, na sede da FIEAC, com os gestores da Saúde municipal.

Assessoria FIEAC