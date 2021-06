Dupla acusada de enforcar homem e jogar corpo em cisterna é presa

A igreja católica em Cruzeiro do Sul preparou uma vasta programação para o feriado deste dia 3, de Corpus Christi, com celebração de missas, carreatas e tapetes coloridos. Além das missas e adoração ao Santíssimo Sacramento, serão feitas três carreatas a partir das 16 horas. A maior sairá da Catedral Nossa Senhora da Glória e percorrerá várias ruas e bairros e retorna para a Catedral, no Centro.

Em Rodrigues Alves, a Paróquia São José terá adoração até às 16h30 e em seguida o Santíssimo Sacramento será levado de carro em bênção pelas ruas da cidade, mas não haverá carreata. No município, a comunidade católica se juntou desde a noite de quarta-feira, 2, para produzir tapetes com símbolos de fé e da igreja, feitos de pó de serra. Os tapetes foram feitos em vários pontos da cidade por onde vai passar o Santíssimo Sacramento, como na entrada da cidade, no acesso da balsa da travessia do Rio Juruá.

Já em Mâncio Lima a missa será na Comunidade Santa Rita de Cássia, no bairro Guarani, às 19 horas, que a programação acontece. Em Porto Walter, a solenidade será realizada na Paróquia Imaculada Conceição às 19h30.

Dom Flávio Giovenale explica que o Corpus Christi é o dia de demonstração pública da fé da presença real de Jesus Cristo no pão e no vinho consagrados. “A fé que celebramos dentro do coração e das igrejas neste dia é demonstrado em público. É como se fosse a final de um campeonato com uma carreta”,, explica o líder religioso.