Campanha do governo Junho Violeta enfrenta violência contra idosos

Em visita na manhã desta sexta-feira, 4, para verificar in loco as condições em que o município receberá do governo do estado as instalações da Estação de Tratamento de Águas (ETA II), localizada na Sobral, o prefeito Tião Bocalom, anunciou a intenção de construir uma outra ETA. As declarações foram dadas ao portal da prefeitura de Rio Branco.

O local onde está instalada a ETA II, à margem do rio Acre, passa por um processo de desbarrancamento, mas o Depasa vem adotando medidas paliativas para evitar o risco.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, um barranco na Estação de Captação está cedendo em uma extensão de 200 metros, a movimentação da terra ameaça levar os tanques e a casa de força da estação, dependendo do desbarrancamento pode afetar as bombas e as estruturas da captação deixando 60% de Rio Branco sem abastecimento de água.

O gestor alertou que é necessário pensar em outra instalação após o município receber do Governo do Acre o sistema de abastecimento d’água.

“A partir de outubro, quando assumirmos efetivamente o sistema, precisamos pensar em um modelo novo, moderno e construir em outro local. Aqui está desbarrancando tudo e não dá para ficar investindo nesse lugar”, salientou.

Bocalom revelou que o município já vem trabalhando com vistas a melhorar o sistema. “O Município já trabalha na busca por recursos e pode recorrer a financiamento junto ao BNDES para fazer investimentos em todo o sistema, de forma que a população de Rio Branco se livre definitivamente do problema da falta de água em suas torneiras”, concluiu.

O prefeito disse que atualmente o Depasa, órgão do governo que operacionaliza o sistema, está trabalhando para resolver o problema. “Sem dúvida de que é necessário nos movimentarmos, Governo e Prefeitura, para não deixar acontecer o pior, que é faltar água para abastecer cerca de 60% da população de Rio Branco”, enfatizou Bocalom.

A presidente do Depasa, Waleska Bezerra, disse que a determinação do governador Gladson Cameli, de que o processo de reversão do sistema transcorra dentro do melhor nível de cooperação possível, vem sendo cumprida e demonstrou sua preocupação em resolver o problema da ETA II.

“Vamos entregar o sistema tudo muito redondo, tudo muito organizado, para que o município continue tocando da melhor forma”, falou a gestora.