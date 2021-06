Rio Branco mantém vacinação no feriado de Corpus Christi para público de 50 anos

O Galvez e Atlético Acreano entram na reta final de preparação para iniciarem suas caminhadas no Campeonato Brasileiro da Série D. Os dois times são os representantes do Acre na competição que significa a quarta divisão do futebol brasileiro. As duas equipes dão o ponta pé inicial no próximo domingo, dia 6.

O Imperador, como é chamado o Galvez, vai fazer sua estreia fora de casa. A equipe deve chegar nesta quinta-feira, 3, em Castanhal no interior do Pará, onde enfrenta o time da casa às 13h da tarde, hora do Acre.

Já o Galo Carijó, do Segundo Distrito, também estreia no próximo domingo, só que em casa. O palco será o estádio Florestão, a partir das 16h, fuso horário do Acre, e jogo será contra o São Raimundo, de Roraima. O Atlético vai tentar apagar a péssima campanha do ano passado, quando fez a pior campanha de toda a competição.

O Galvez e o Atlético estão no Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série D, que tem ainda, além do Castanhal-AP e São Raimundo-RR, Fast-AM, GAS-RR, Penarol-AM e Ypiranga-AP.

Ainda por conta da pandemia, a torcida continua impedida de frequentar os estádios.