Serviços essenciais não serão afetados pelo feriado prolongado de Corpus Christi

Francisco Pinto de Castro, de 37 anos, ficou em estado grave de saúde após ser agredido em via pública na tarde desta quarta-feira, 2, na Estrada do Calafate, no bairro do Portal da Amazônia, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Francisco estava em aparente estado de embriaguez alcoólica e teria iniciado uma discussão com um homem ainda não identificado. O agressor, segundo testemunhas, teria pedido que Francisco se afastasse. “Mesmo depois do aviso, a vítima não obedeceu e começou a chutar o homem, que revidou com um soco na face de Francisco”, disseram.

A vítima caiu e bateu a cabeça no meio-fio da calçada. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Militar esteve no local, fez patrulhamento na região em busca de prender o agressor, mas não obteve êxito. O caso será investigado pela Polícia Civil.