Gonzaga visita área que é modelo de produção rural no Acre, em Mâncio Lima

O primeiro-secretário da Aleac, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), esteve em Mâncio Lima na terça-feira (1) e visitou a propriedade do empresário José Barbosa, que trabalha com produção de frutas, hortifrúti e avicultura e é prova viva de que o Acre tem um grande potencial de produção agrícola. Gonzaga foi convidado pelo secretário de Produção e Agronegócio do Estado, Nenê Junqueira, para conhecer de perto a área de produção no município.

Gonzaga esteve acompanhado do governador em exercício, Major Rocha, deputado Roberto Duarte, o secretário Nenê Junqueira, e de representantes da Emater. A visita fez parte do projeto Caravana da Produção, idealizado pelo governo do estado. O parlamentar do PSDB acompanhou de perto produções de hidropônico de jerimum, tomate, alface, pepino, mamão, couve, melancia, macaxeira, galinha, porco e outros que estão espalhados em uma área de 89 hectares.

Além disso, José Barbosa também produz rações pra suínos, bovinos, aves e carneiros e comercializa os produtos na região do Juruá, fomentando a economia local. O empresário gera inúmeros empregos diretos e indiretos na região.

O deputado Gonzaga, que é um defensor do agronegócio como forma de desenvolvimento econômico do Acre, parabenizou José Barbosa pela dedicação e coragem de produzir e gerar renda em Mâncio Lima.

“Sempre defendi que uma das saídas para o crescimento do Acre é através do trabalho no campo, a agricultura e pecuária. Temos um grande potencial de produção que chama atenção até de países como a China. Temos que explorar cada vez mais nossas terras e gerar emprego e renda para nosso povo”, disse o parlamentar.

Durante a visita, Gonzaga afirmou aos presentes que vai pedir uma audiência pública junto aos órgãos competentes para tratar sobre linhas de créditos para os produtores rurais

“Hoje sabemos que muitos produtores enfrentam dificuldades na hora de ir ao banco solicitar uma empréstimos ou financiamento para poder produzir. Muitas vezes acabam desistindo porque não conseguem a liberação do dinheiro. Vamos solicitar uma audiência pública para tentar resolver e facilitar a vida dos produtores rurais”, diz Gonzaga.