Criminosos roubam caminhonete do Conselho Tutelar e conselheiros são feitos reféns

Dois Conselheiros Tutelares e um motorista passaram momentos terror na tarde desta quarta-feira, 2, após serem roubados e mantidos em cárcere privado em uma residência localizada no bairro Wilson Ribeiro, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, as vítimas se deslocaram em uma caminhonete modelo Amarok, de cor prata, placa NAC-0076, até ao bairro Wilson Ribeiro para fazer uma verificação de uma criança em uma residência quando sete homens não identificados, membros da facção Comando Vermelho, anunciaram o assalto, roubaram a caminhonete e o celulares das vítimas, e em seguida, os fizeram reféns dentro de uma casa durante quase três horas.

A polícia relatou ao ac24horas, que durante o intervalo de tempo em que os criminosos mantinham as vítimas reféns, quatro membros do CV se deslocaram na caminhonete roubada até o bairro Taquari, na rua do Passeio, e feriram um jovem a tiros, em seguida, fugiram do local com destino a região do Calafate.

A guarnição do GIRO que estava em patrulhamento na região, recebeu uma denúncia via Ciosp de que a caminhonete roubada estava trafegando pelo bairro Wilson Ribeiro, os policiais avistaram o veículo com quatro criminosos e fizeram um acompanhamento. Quando os bandidos perceberam a aproximação da guarnição do GIRO, os criminosos pararam a caminhonete e entraram correndo em uma área de mata. Foi feito um cerco na região e os policiais conseguiram prender dois faccionados em posse de uma pistola (ponto 40), com três munições e 1 revólver calibre 32. Os outros dois bandidos conseguiram fugir na área de mata.

A guarnição policial se deslocou até a residência e encontraram as vítimas que estavam sendo mantidas reféns.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os criminosos, juntamente com a caminhonete roubada e as armas de fogo foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.