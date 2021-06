Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza solenidade para receber carreta do Hospital de Amor

Na manhã desta terça-feira, 01, chegou ao município de Cruzeiro do Sul, a carreta do Hospital de Amor, de Barretos (SP), para atender as mulheres com exames de mamografia e PCCU. Com a chegada da carreta, foi realizada um encontro no estacionamento do Teatro dos Náuas, que contou com a presença das equipes de saúde do município. Também estiveram presentes, a primeira-dama Lurdinha Lima e o prefeito em exercício Henrique Afonso.

Antes mesmo da chegada da carreta, as equipes da Secretaria de saúde fizeram o “Programa de Rastreamento do Câncer de Colo de Útero e Mama”, que é o cadastramento das mulheres que se enquadram nos critérios de inclusão (que tem a idade de 40 a 69 anos para a prevenção do câncer de mama e 25 a 64 anos no caso do câncer de colo de útero). Os atendimentos da Carreta do Amor começam a partir desta quarta-feira, 02.

Daniel Lambertucci, Coordenador de Captação de Recursos no Juruá contou sobre o apoio da Prefeitura. “Nós fazemos a ponte com o Hospital e a Prefeitura realizou todo o cadastramento para que a carreta chegasse até aqui e isso vai ajudar a muitas mulheres,” disse ele.

A unidade é considerada um centro de referência nacional no tratamento de câncer e seus serviços são oferecidos 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Essa carreta tem grande prestígio na prestação de serviços que realiza e estaremos dando nosso apoio para a realização de exame de em média 1600 mulheres,” pontuou o secretário de saúde Agnaldo Timóteo.

A unidade oferece todo o suporte em caso de tratamento como reforçou a coordenadora da saúde da mulher Mirla Sampaio.

“Além do exame, em caso de ser necessário a continuidade do tratamento, a unidade irá oferecer o encaminhamento para outra cidade,” frisou ela.

O prefeito em exercício Henrique Afonso enfatizou sobre a viabilidade das mulheres estarem realizando esses exames.

“Muitas mulheres não têm condições financeiras de realizar esses exames, e agora estão tendo essa oportunidade e a nossa gestão fica muito feliz em poder ver isso acontecendo,” finalizou Afonso.

