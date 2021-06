Pedro Longo diz que busca por vacina contra Covid-19 no Acre ainda é baixa

O senador Márcio Bittar (MDB-AC), usou as redes sociais nesta terça-feira, 01, para sair em defesa da realização da Copa América no Brasil. No vídeo, o emedebista criticou a repercussão no meio político da decisão da Conmebol de escolher o Brasil para sediar o evento.

A sinalização do governo federal em receber o evento repercutiu negativamente entre torcedores, jornalistas e políticos, devido ao momento em que o país atravessa. Atualmente, o Brasil tem mais de 450 mil mortos pela covid-19 e poderá ter uma terceira onda do vírus.

O senador afirmou que somente a existência de Jair Bolsonaro incomoda a oposição e destacou que sobrou desta vez para o futebol. “Agora é a vez de criticarem até o futebol. O Brasil, que tem sediado diversos eventos, inclusive na pandemia, agora é criticado por sediar uma copa que trará investimentos, fomentará turismo e comércio. A existência de Bolsonaro incomoda e muito quem se acostumou a idolatrar um ex-presidiário muito mais acostumado ao “rame rame“ palaciano de outrora”, afirmou.