Acre tem 130 internados com Covid-19 e 7 mortes pela doença em 24h

O coronel da reserva da Polícia Militar, Ulysses Araújo, ainda no PSL, confirmou na tarde desta terça-feira (1) que poderá mudar de partido em busca de concorrer a uma das oito cadeiras de deputado federal nas eleições do próximo ano.

De acordo com o militar, que disputou o governo em 2018, o caminho para a Câmara Federal deve ser no Partido Progressistas, no entanto, aguarda apenas o comando de Gladson Cameli. “Estarei com ele e se ele achar que posso contribuir para ajudar o Estado do Acre. Quanto ao partido, estou conversando com o próprio governador Gladson e com o senador Márcio Bittar para avaliar qual será a melhor opção”, ressaltou.

Além disso, Ulysses destacou que no que tange o tabuleiro político do próximo ano, ele já escolheu em qual lado estará, e disse que será em apoio a reeleição do atual governo.

“Sobre a política no próximo ano, o que posso revelar é que estarei apoiando 100% a reeleição do governador Gladson Cameli. Nesse sentido estou sob o comando deles. Dediquei 30 anos da minha vida servindo a sociedade acreana na Polícia Militar, doando juventude e minha vida em prol do povo Acreano. Agora espero contribuir muito mais com o meu Estado do Acre na esfera política”, argumentou Araújo.