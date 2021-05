Médico e enfermeira são demitidos do quadro de servidores da Sesacre

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Os dados mais atualizados do Ministério da Economia mostram que em abril de 2021 o setor de serviços liderou, mais uma vez, o saldo positivo com carteira assinada com 564 empregos no Acre.

No ano, o setor já acumula saldo de 1.392 empregos, representando mais de 65% de todo o saldo acumulado no ano (2.126). Em março, o setor apresentou desempenho melhor ao gerar 828 novos postos de trabalho com carteira assinada no Acre.

Em boa medida, a pandemia impulsionou o serviço de delivery, elevando o número de trabalhadores.

No mês, dois setores, o da construção civil (-12) e o setor do comércio (-19) foram os únicos que apresentaram saldos negativos. No acumulado no ano –de janeiro a abril -todos os setores apresentaram saldos positivos: agropecuária (20), Indústria (358), Construção Civil (211), Comércio (145) e Serviços (1.392).

Os números foram compilados pelo Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre e publicados nesta segunda-feira (31).