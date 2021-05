O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) vem governando sob pressão desde o dia que assumiu em janeiro de 2019. Pressão dos aliados por cargos, pressão das dívidas, dos concursados, pressão dos deputados estaduais, dos servidores públicos, pressão da bancada federal, das demandas do próprio governo, da guerra com o vice e por último da pandemia da Covid-19 (a mais grave).

Com a redução dos casos de coronavírus, novas pressões vão surgindo. A mobilização dos servidores da educação e, agora, da saúde que anunciam uma greve para os próximos dias. Gladson tem suportado tudo com firmeza e ultrapassado os obstáculos.

Porém, as exigências dos partidos por vagas na chapa majoritária para vice e Senado complicam ainda mais o jogo. Principalmente porque todos só exigem. Ninguém se dispõe a ajudar, a ceder. Nenhum dos aliados se coloca no lugar dele, de governador.

Para a maioria, se as finanças do estado, se a saúde, educação, infra ou qualquer outro setor vão bem ou não, não interessa. Ninguém quer ficar fora do poder depois das eleições de 2022. Senador, deputado federal ou estadual sem mandato, nem pensar.

. “Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”. (ditado popular)

. O PSB sempre rugindo como um leão; pretende disputar governo e Senado, mas acaba de perder a ex-prefeita Socorro Neri.

. Se a esquerda achar que a eleição para presidente já está no papo, deve se conter.

. Não se sabe ainda o que tem pela frente (ou o que vem).

. A disciplina nos quartéis é o valor mais sagrado no militarismo desde os tempos antigos na China, quando os primeiros exércitos convencionais que se tem notícia foram criados.

. A China, bem antes de Cristo, criou a meritocracia, o funcionalismo público…

. Pensando bem, o governador Gladson não pode esperar muita coisa do MDB de Sena Madureira e do Juruá.

. Já do MDB do senador Márcio Bittar e do deputado Flaviano Melo está tudo em casa depois dos espaços cedidos.

. A propósito, o senador Márcio Bittar colocou 500 milhões de reais para o estado do Acre no orçamento da união.

. Ou os prefeitos do PT vão dar uma loba no governador Gladson, ou o PT é quem vai levar o tombo.

. É simples:

. “Ninguém pode servir a dois senhores; há de agradar um e desagradar ao outro”. (Jesus de Nazaré, o Filho de Deus).

. Se Deus disse, como contestar?

. Isso não é religião, é vida, é cotidiano, é família, é política!

. Tem gente recusando ouvir o evangelho de Cristo porque algumas sumidades falaram que somente os verdadeiros cristãos são bolsonaristas.

. Não são não, seu João!

. Os bons e verdadeiros cristão querem mesmo é passar longe dessa sujeira toda;

. Política é coisa de humano, ou, do inumano como está se vendo, com o anjo da morte ceifando quase 500 mil vidas preciosas.

. Semana só começando!

. Bom dia!