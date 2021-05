Gladson e Bittar conseguem liberação de R$ 36 milhões para compra de 110 máquinas pesadas

Em análise pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a proposta de edital do leilão do 5G, traz uma série de obrigações que as operadoras de celular vencedoras do certame terão de cumprir como contrapartida, entre as quais o fornecimento de internet móvel em rodovias federais.

O Acre, que tem duas rodovias federais: BR 317 e 364, foi contemplado no edital do 5G apenas com a BR-364, que liga Cordeirópolis-SP a Mâncio Lima/AC. A BR-317 ficou de fora.

A BR-364, que tem quase 700km de extensão no Acre, corta as cidades de Rio Branco, Bujari, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul, ou seja, essas localidades seriam as primeiras contempladas com o sinal de qualidade.

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a proposta prevê que as operadoras terão de ofertar sinal de internet 4G em aproximadamente 27 mil quilômetros de rodovias federais que atualmente não contam com a tecnologia. O prazo é até 2029, com 50% dos trechos indicados no edital cobertos até 2025.

As rodovias selecionadas para receber o sinal foram consideradas estratégicas para o transporte de passageiros e para o escoamento da produção agropecuária. A seleção foi feita pelo Ministério das Comunicações, com o apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Segundo a Anatel, o levantamento considerou os trechos de rodovias federais pavimentadas e não coincidentes com outras rodovias federais ou estaduais.

Ao todo, foram considerados 53.930 km de rodovias, dos quais 22,6 mil km já possuem cobertura móvel com tecnologia 4G.