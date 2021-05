Empreender

Com o desemprego crescente já é possível vermos um grande número de jovens fazendo limonadas, bolos, tortas, e ainda tomando tequila com os limões que a vida manda.

Qual o tempo limite de paciência e espera quando já se recebeu vários nãos de diversas empresas? Não saberia responder, e os jovens que conversei também não sabem, mas sabem que cresceram vendo suas mães colocando o sustento diário dentro de casa através da venda de bolos e doces, e que não daria errado com eles. Tendo em vista que hoje essa ideia aliada a algumas startups e tecnologias podem dar muito mais certo.

Sabem que aquele doce que suas mães vendiam, hoje com uma identificação e uma embalagem bacana podem custar muito mais é atrair muitos clientes.

O seu propósito não precisa ser acabar com a fome do mundo… pode ser algo muito mais simples e real… e podem ser vários propósitos… e podem mudar com o tempo…

Conversei com uma jovem que está alugando roupas para as amigas por meios de pacotes mensais, que além de esta deixando as amigas lindas pra irem para o trabalho ou balada, está ganhando uma grana.

A CLT e a CTPS irão nos abandonar em um futuro muito próximo, elas não são mais uma realidade, você está pronto?

Agora imagine um jovem, que não chegou a conhecê-las, mas que viu sua mãe colocar o alimento diário em casa com a venda de bolos e doces dos mais variados tipos, todos a maior parte de sua vida. Alie isso a tecnologia e algumas startups oferecidas em qualquer corredor da faculdade, dele saber dizer a mãe que se agora o bolo dela for identificado e com uma embalagem melhor, agrega valor e de certo atrairá mais clientes.

Me referi muito aos jovens, mas pra você que já passou dos 40 e sente um certo preconceito na hora de buscar uma recolocação, saiba que para o sistema S sua maturidade só conta como ponto positivo, temos inúmeros cases que começaram aos 40, não se sinta perdido, pra muitos a vida começa agora.

Então decidam aí se vocês querem vender limões ou limonadas, aprontem um projeto e o vendam com tanto afinco, faça o analista pensar que é dele, de tanto que ele vai desejar. Start!

Para você que deseja rever as vagas da semana:

Vagas da semana: Sine oferece mais de 20 vagas nesta segunda-feira.

A Baronesa padaria procura por padeiro, atendente, salgadeiro e cozinheiro; Du Norte Renault procura por consultores de vendas; Hospital Pronto-Clínica contrata farmacêutico hospitalar; Lanchonete e Pizzaria Aguiar procura por pizzaiolo; Salão Belas Unhas procura manicures; Damyller contrata vendedores; Rede Flex procura por vendedores externos; Escola Águias do Saber procura por coordenador pedagógico e professor de musicalização infantil; Martelão Material de Construção abre vaga no setor de compras; Grupo VLG procura por vendedores para as lojas Hering, Arezzo, VLG e OK Magazine; Master Fio procura por manicure; Grupo J CRUZ/ Hoje Cosméticos procura por assistente administrativo; Sebrae abre vaga de estagio na área de T.I; Instituto Evaldo Lodi abre vaga de estagio para odontologia; Pet Shop 4 Patas abre vagas para vendedores; Humanamente Acre procura por nutricionista; Nora Administração Contábil procura por colaboradores formados em contabilidade; Só Frango procura por atendentes; Centro de Idiomas da Ufac encontra-se com vagas abertas; Salão Svim procura por esteticista e manicure; Maybelline procura por maquiadoras vendedoras; Grupo Banho de cheiro está com vagas abertas para Call Center; Conveniência Full Time/Posto Correntão procura por atendentes; Sonata Escola de Música procura por professores de teclado e violão; Café Vovó Pureza procura por vendedores externos; Elite Engenharia procura por gerente financeiro; Florest com procura por eletricistas e motoristas; Finni procura por atendentes.

Essas e muitas outras vagas você encontra no Instagram @albuquerquenobre.

Raquel Albuquerque (68) 99902-9622