Com direito a bolo, militares protestam contra o governo em frente ao Palácio Rio Branco

Durante o manifesto realizado por policiais militares e o Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira, 31, os participantes finalizaram em frente ao Palácio Rio Branco, com um bolo de 1,5 metros como forma de ironia ao governador Gladson Cameli (Progressistas). O bolo fez referência ao não cumprimento da promessa de titulação feita na campanha eleitoral de 2018.

Ao som da música “Parabéns”, de Teixeirinha, os presentes cobraram a progressão horizontal, que passa pela correção do adicional de titulação, que se arrasta desde 2019, e a reposição inflacionária dos salários.

Mais cedo, eles saíram do Clube dos Oficiais em direção à Casa Civil, às 16h30, e encerraram com um ato em frente ao Palácio Rio Branco. No percurso, a categoria entregou um ofício na Casa Civil cobrando uma reunião com Cameli.

“Nós fomos a única categoria que teve coragem publicamente de declarar apoio a Gladson e Rocha, enquanto, as outras ficaram em cima do muro esperando o resultado do pleito. Os militares foram para a rua e encamparam a luta e trabalharam de forma gratuita. Ele garantiu que assim que sentasse na cadeira do Palácio cumpriria as promessas e já foram três anos e até agora, nada”, afirmou.

