Alunos de medicina da Ufac cobram retorno das aulas práticas

Os alunos da turma XXIII do curso de medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) publicaram uma nota por meio das redes sociais nesta segunda-feira, 31, cobrando a volta das aulas práticas na instituição. Os representantes da turma relatam que as aulas teóricas e práticas foram interrompidas no dia 17 de março de 2020, em razão da pandemia do coronavírus, quando optou-se por retirar os alunos dos campos de prática e aguardar uma situação favorável ao retorno.

Entretanto, os estudantes afirmam que mesmo com a permissão do ensino híbrido pelo Conselho Universitário, muitos professores se recusam a ofertar suas disciplinas com a parte prática/estágio devido ao elevado número de casos da covid-19 no início do semestre.

“Contudo, mesmo com mudanças de bandeira e chegando ao fim do semestre, ainda não há sequer cronogramas ou planejamentos para tal”, salientam. “Os pareceres do Comitê Covid, também sob determinação do CONSU, deveriam ser de liberação mensal, visto a grande possibilidade de alteração da bandeira do estado (como ocorreu ultimamente). Entretanto, nenhum parecer foi dado aos acadêmicos nos últimos 2 meses (tempo transcorrido desde o último parecer dado). Muitas solicitações foram enviadas e muitas cobranças feitas, mas seguimos sem respostas”, acrescentam.

Os alunos dizem que poucos professores estão dispostos a tentar uma retomada com respeito total à segurança e da melhor maneira possível neste momento, visando não promover atraso ainda maior na nossa formação, mas que entretanto, eles estão de mãos atadas, pois nenhum órgão quer liberar alguma ação prática sem o parecer do Comitê.

“Para tornar tudo ainda mais grave, algumas turmas da universidade já encontram-se vacinadas com 1º e 2º dose… E seguem igualmente sem perspectiva de retorno. Dessa forma, estamos nos mobilizando pelas redes sociais como meio de voltar a atenção ao caos vivido pela universidade nesse momento, caos este, que impacta todos os cursos de graduação, e não só a medicina”, destacaram.

Ao ac24horas, a Ufac afirmou que o Comitê de Prevenção e Contenção da Covid-19 realizará reunião na tarde desta segunda-feira, 31, para tratar do retorno gradual de algumas atividades presenciais na instituição.

“A equipe administrativa da universidade trabalha nas adaptações dos campi com base em medidas sanitárias e de prevenção para garantir o resguardo da comunidade universitária. A administração superior da Ufac entende a ansiedade dos estudantes para retorno das aulas presenciais e presta a eles sua solidariedade. Contudo, adota medidas com o intuito de salvar vidas, em consonância com as demais instituições de ensino superior públicas do Brasil. Por isso, envida esforços em busca de um retorno seguro e o mais breve possível para reduzir prejuízos ocasionados aos discentes”, afirmou.