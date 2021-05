Pandemia faz Congresso discutir inclusão de novos crimes no Código Penal

A Operação Parador 27, desencadeada pelo Ministério da Justiça, com apoio das forças de segurança do estado do Acre, prendeu três pessoas com suspeita de envolvimento com a exploração sexual de menores no estado. A ação ocorreu em alusão ao mês de maio, dedicado ao combate de abusos e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Em todo o país, foram presos 124 suspeitos de envolvimento com os crimes e resgatados 67 menores encontrados em situações de efetiva exploração sexual e vulnerabilidade.

No Acre, a operação foi realizada sob a supervisão da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com a Polícia Civil e Militar. Uma reunião já havia sido realizada junto à Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), para alinhamento dos detalhes da operação que ocorreu na noite da última quinta-feira, 27, de forma simultânea em pontos estratégicos da capital e municípios do interior.

Durante coletiva de imprensa realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para mostrar os resultados da operação nesta sexta-feira, 28, a ministra Damares Alves, defensora de causas sociais, alertou sobre os cuidados com crianças e adolescentes, mesmo em ambientes familiares.

”O abuso sexual de crianças se dá em diversos espaços. Na rua, na Internet, dentro de casa, nos lugares onde menos se pode imaginar, por isso precisamos ficar de olhos abertos e denunciar”, alertou a ministra.

Para ajudar a tirar crianças do alvo de exploradores sexuais, o Ministério da Justiça dispõe de serviços gratuitos ao alcance da população. Basta ligar no disque-denúncia contra abuso e exploração sexual de menores, nos números 100, 191 ou 180.