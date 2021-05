Plano Nacional começa a vacinar educadores neste sábado; Acre começa dia 31

O Ministério da Saúde anunciou neste sábado, 29, o início da vacinação dos trabalhadores da educação no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19. O grupo já fazia parte dos públicos prioritários e agora os estados começarão a receber doses para aplicação nesses profissionais.

No Acre, a vacinação deve começar na próxima segunda-feira, 31, moradores de rua, servidores do sistema prisional, presos, professores da educação infantil e trabalhadores de transporte aéreo.

O Programa Nacional de Imunização do Acre (PNI) diz já ter iniciado a distribuição do imunizante para os municípios do estado. Atualmente, os estados estão imunizando pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O ministério começará a destinar doses aos trabalhadores da educação em paralelo aos grupos de pessoas com deficiência permanente sem cadastro no BPC, população em situação de rua e funcionários e população do sistema de privação de liberdade (prisões e unidades de internação de adolescentes).

A imunização dos trabalhadores da educação ocorrerá das primeiras para as últimas séries, contemplando, nesta ordem: creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Em seguida, serão contemplados os profissionais da educação superior.

A medida foi adotada após ter sido detectada uma menor procura por vacinação dos grupos prioritários em estados e municípios.